شبيهة سيرين عبد النور تشعل مواقع التواصل الإجتماعي-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي، عدداً من الصور لشابة محجبة تدعى ​دعاء منلا​، أثارت الجدل بسبب شبهها الكبير بالفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، وذلك بحسب ما أجمع الكثير منهم.

وكان قد نشر مؤخراً حساب على أحد مواقع التواصل، صورة لدعاء، وكتب تساؤلاً عن الفنانة التي تشبهها، لتنهال التعليقات دون تردد واختار جميعهم الفنانة سيرين عبد النور، وسط تفاعل كبير وغزل بشكل مدونة الموضة والجمال.

ومن ناحية أخرى، كانت إحتفلت عبد النور برأس السنة في مصر وتحديداً في شرم الشيخ حيث أحيت حفلاً ليلة رأس السنة في أحد الفنادق.

الحفل حضره أكثر من ألفي شخص تميّز بضخامته، وقد أطلّت عبد النور بفستان طويل ولامع وغنّت على المسرح الضخم الذي حُضّر خصيصاً لهذه السهرة، باقة من أجمل الأغنيات حيث تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكل كبير، وقد شارك عبد النور هذا الحفل المنتج والمغني العالمي من أصول مغربية "ريد ون" -والذي برصيده أهم الهيتات العالمية لنجوم كجينيفر لوبيز وليدي غاغا- وعازفة الكمان "حنين".

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