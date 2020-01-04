مغني يصاب بسكتة قلبية على المسرح ويفارق الحياة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كان إلتقطه أحد الجمهور الحاضرين، للحظة إصابة المغني البرازيلي ​جوليانو سيزار​ وهو يصاب بسكتة قلبية على المسرح خلال إحيائه لحفله في بارانا جنوب البرازيل، ليسقط على الأرض ويفارق الحياة.

ووفقا لما ذكرته صحف برازيلية نقل المغني على الفور إلى المستشفى واستمرت جهود اسعافه نحو ساعة ونصف ولكن دون جدوى.

وقالت شركة "اكسبلوسيون ميوزيك عبر صفحتها الخاصة :"هذا أتسع نبأ نعلن عنه. أصيب جوليانو سيزار بنوبة قلبية عندما كان يغني في اونيفلور في ولاية بارانا في جنوب البرازيل".

وكان نال سيزار 58 عاماً ترشيحا لجائزة جرامي اللاتينية عام 2004 كأفضل ألبوم عن Cowboy Vagabundo.

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