ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الفنانة التونسية ​أمينة فاخت​ لموقف محرج عندما تعثرت بجهاز الصوت ووقعت أرضاً أمام مئات المعجبين، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان ربيع سوق واقف الغنائي.

أمينة فاخت، التي تشارك للمرة الأولى في المهرجان، بدت شديدة الحماسة والشوق للقاء محبيها في قطر فدخلت المسرح بكل اندفاع وأخذت تحيي الجماهير المنبهرة بها بكل حب، الأمر الذي حال دون تنبهها إلى وجود جهاز للصوت على الأرض، فتعثرت به ووقعت أرضاً، وسرعان ما هرع رئيس فرقتها الموسيقية لمساعدتها على الوقوف.

اللافت في الأمر، كانت ردة فعل الفنانة التونسية المحبوبة التي تداركت الموقف بخبرتها الكبيرة ووقفت مجدداً لتغني لجمهورها الذي لم يتوقف عن التصفيق. وهنا لا بد من التنويه بأن الفنان الحقيقي وإن سقط لا ينكسر، وبأن النجومية لا تأتي من فراغ بل من خبرة وثقة بالنفس.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- تعثر أمينة فاخت وسقوطها على المسرح...لم يكسرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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