شمس الكويتية تثير الجدل بتصرفاتها مع هذا الشاب.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة ​شمس الكويتية​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها في فيديو جديد لفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وبدت شمس في الفيديو برفقة شاب يحتضنها، وبعد تبادلهما المعاتبة توجه إليها بكلمة "حياتي"، فيما قالت له "حبيبي".

أعرب المتابعون عن إستغرابهم بسبب سلوك شمس، وتبين بعد ذلك أن الشاب هو خبير التجميل على إسماعيل.

وفي فيديو آخر ظهرت شمس وهي تسرّح شعرها إلى الأمام في إتجاه وجهها ليغطي عينيها، ولفت إسماعيل إلى أنها أرادت أن تقدم مفاجأة للمتابعينن وأكثر ما أثار الإهتمام هو قيام شمس بالعواء وتقبيله ليدها.

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