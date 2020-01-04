ميرنا وليد - بيروت - في عيد ميلاد ابنها عيسى وجهت النجمة العالمية ​جانيت جاكسون​ البالغة من العمر 53 عاماً معايدة جميلة له .

فكتب جانيت على صفحتها لابنها :"منذ ثلاث سنوات ومثل هذا اليوم باركني الله في عمر الـ50 بأعظم هدية وهي طفلي، عيسى والدتك تحبك أكثر من أي شيء في العالم".

وجاء التعليق على صورة نشرتها جانيت لها وهي حامل، وانهالت التعليقات من قبل محبي جانيت متمنيةً لعيسى عيد ميلاد سعيد.

عيسى هو ثمرة زواج النجمة السابق من رجل الأعمال القطري وسام المانع.

وكانت جانيت قد تزوجت وسام عام 2012.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جانيت جاكسون تعايد ابنها عيسى بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.