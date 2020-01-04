تراند اليوم : حلا شيحة عملت مسلسل وإشترت بفلوسه بيت جديد -شاهد الفخامة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورا من داخل منزلها الجديد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور إنستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستوري.

وكان بصحبتها في الصورة أحد أبنائها، وعلقت حلا شيحة قائلة: “بيت جديد بداية جديدة وسلطة تونة”.