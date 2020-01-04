تراند اليوم : حلا شيحة عملت مسلسل وإشترت بفلوسه بيت جديد -شاهد الفخامة

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نشرت الفنانة حلا شيحة صورا من داخل منزلها الجديد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور إنستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستوري.
وكان بصحبتها في الصورة أحد أبنائها، وعلقت حلا شيحة قائلة: “بيت جديد بداية جديدة وسلطة تونة”.
وتقوم حاليا حلا شيحة بتصوير دورها فى فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسنى وماجد الكدواني وسوسن بدر وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.
يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان والذى عرض العام الماضي، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.