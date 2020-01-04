تراند اليوم : كمال أبو رية عن نمبر وان : مش فاهم معناها -فيديو

وصف الفنان كمال أبو رية الفنان محمد رمضان بأنه ممثل جيد جدا ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة.

أما عن اللقب الشهير “نمبر وان” في البداية لم يفهم كمال أبو رية طبيعة اللقب وتسائل “يعني إيه نمبر وان؟” مضيفا أن محمد رمضان منح اللقب لنفسه وهذا من حقه.

وألمح أن الأمر كان يختلف بين أبناء جيله، إذ كان النجوم يشتركون بعمل كبير متميز يناقش قضايا هامة مشيرا إلى أن الأمر اختلف كثيرا.

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مسلسل “بركة” كان آخر عمل يعرض للفنان كمال أبو رية يونيو الماضي.

شارك كمال أبو رية في مسلسل “بركة” إلى جانب هالة صدقي ومحمد لطفي وهنادي مهنا وأحمد حلاوة ومحمد غنيم ومن تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.

تدور الأحداث حول “بركة” وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.