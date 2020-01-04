تراند اليوم : حلا شيحة تبدأ 2020 بمنزل جديد وتنشر لقطات من داخله

بداية جديدة تعيشها الفنانة حلا شيحة في 2020، فبعدما شاركت جمهورها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام ، أمنياتها في العام الجديد قائلة: عام 2020 سيأتي بفرصة مع السعادة الحقيقية، والحب الحقيقي، والمعنى الحقيقي للعيش، والنجاح، والمزيد من الضحك والأقل من الخوف

فعادت وشاركت جمهورها الليلة، بصور من داخل منزلها الجديد التي حصلت عليه مؤخرًا، في العام الجديد، وذلك عبر خاصة الـ استوري بصفحتها على انستجرام ، وعلقت على الصور: بيت جديد، بداية جديدة، سلطة تونة في إشارة لابنها الذي ظهر في الصورة وهو يأكل طبق سلطة التونة .

وكان من بين أمنيات حلا في العام الجديد: البعد عن الطاقة السلبية السيئة، والبقاء بجانب الأشخاص الذين يضيفون قيمة كبيرة لحياتي، 2020 كوني لطيفة لنا جميعًا .

واختتمت: الله يعطيني القوة لفعل الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب، ساعدني يا الله وأرشدني لأفعل الصواب عندما أكون مخطئًا .