تراند اليوم : صور: الفنانة التونسية درة تتألق بجلسة تصوير جديدة بالأبيض

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر انستجرام الخاص بها، مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة قامت بها .

Advertisements

وظهرت درة خلال الصور بإطلالة جذابة كعادتها، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا ذا أكمام طويلة أبيض اللون، وأضافت تنورة سوداء، وبوت جلد من نفس اللون، وبلمسة سوفت ميكب ، جالسة على أريكة، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، ملقى عليها قائلة: تصبح أجواؤك أكثر جاذبية عندما تختار أن تكون حقيقيًا .

وتستعد التونسية درة لبدء تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد جدران ، والذي ينتمي إلى أعمال الرعب، حيث إنه من المنتظر أن تبدأ تصويره مطلع فبراير القادم، وجارِ ترشيح الأبطال المقرر مشاركتهم في الفيلم، وذلك من خلال عقد جلسات عمل مع المخرج محمد بركة .

كما تنتظر درة ، عرض فيلمها السينمائي الجديد يوم وليلة أمام النجم خالد النبوي، خلال أيام، وتجسد درة خلال أحداث العمل شخصية ميرفت التي تعاني العديد من التناقضات الفكرية، ومع تتابع الأحداث تواجه الكثير من المشاكل .

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة درة، مسلسل بلا دليل ، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول عازفة القيثار حبيبة ، التي تقوم بدورها الفنانة درة التي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها هنا بأنها شهدت على جريمة قتل تيمور الهواري ، والتي ارتكبها زوجها عمر يقوم بالدور خالد سليم فتسعى حبيبة لمعرفة الحقيقة وسط غموض كبير حول الجريمة .

وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الـ 45 حلقة وهو بطولة درة، خالد سليم، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي نيقولا معوض، ديانا هشام ، جمال عبد الناصر وأشرف زكي، محمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي .