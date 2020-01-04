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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف عن قصة حب جديدة: «هحطها في قفص وأقفل عليها» والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
الفنان المصري أحمد سعد
أعلن الفنان المصري أحمد سعد قصة حُب جديدة يعيشها الفترة الراهنة، عقب الانفصال ثلاث مرات، آخرها عن الفنانة سمية الخشاب، منذ أشهر، لكن رفض الفنان كشف ما إن كانت حبيبته من الوسط الفني أم لأ، محاولًا تخطي أخطاء الماضي والتوقف عن الإفصاح عن أي ارتباط مستقبلي.
وقال، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج «الجمعة في مصر»، على قناة «MBC مصر»: «من جهة فيه حُب جديد فيه حب جديد، إتعلمت ماقولش دا أنا هحطها في علبة، هحطها في جبل زي جبال الألب أو قفص وأقفل عليها عشان ماحدش يشوفها، الموضوع ده خط أحمر ومش هقول تفاصيل أكتر من كده عنه»، وبسؤال «سعيد» عن صفات المرأة التي قرر الارتباط بها علّق: «الاختيار مختلف تماما تماما».
ولفت «سعد» إلى أنه أصبح في راحة نفسية كبيرة، رغم كل ما حدث خلال السنوات الماضية، لا سيما أن علاقته بالله أصبحت أفضل أيضا، كما أنه تعلّم من الدروس والمواقف الصعبة التي مر بها في تجاربه السابقة.
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