إلغاء حفل سيلين ديون فى لبنان بسبب الأحداث السياسية

السبت 4 يناير 2020

سيلين ديون

أعلنت لجنة مهرجانات "بيبلوس" الدولية عن إلغاء حفل الفنانة العالمية، سيلين ديون، الذي كان مقررا، في الصيف المقبل بلبنان.، ونشرت لجنة المهرجان في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أنه نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها لبنان، فإن اللجنة وسيلين ديون قررا إلغاء الحفل الذي كان مقررا له في 31 يوليو المقبل.



وذكرت اللجنة في بيانها أن هناك إجماعا بين لجنة مهرجانات "بيبلوس" الدولية وإدارة أعمال الفنانة العالمية، سيلين ديون، على قرار إلغاء حفلها في 31 يوليو المقبل، في واجهة بيروت البحرية، وكانت الصفحة الرسمية لمهرجانات بيبلوس الدولية قد نشرت في شهر سبتمبر الماضي، إعلانا ترويجيا جاء فيه: "أراكم قريبا في بيروت، سيلين".

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واحتفلت النجمة العالمية سيلين ديون، مؤخرا بالكريسماس بصورة لها وهى ترتدى ملابس بابا نويل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، قائلة:" أعيادا سعيدة للجميع! أتمنى لكم جميعًا السلام والوئام ولحظات لا تنسى مليئة بالحب والضحك".

وفى نوفمبر الماضى فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتداول خبر من قناة cnn يفيد بمقتل النجمة العالمية سيلين ديون في حادث تحطم طائرة، وهو الخبرالذي تسبب في حالة صدمة كبيرة لدي جمهورها ممن ينتظرون ألبومها الجديد، إلي هنا يبدوالخبرحقيقي خاصة أنه اقترن بقناة cnn، لكن الحقيقة أن ذلك الخبرلا يمت للحقيقة بصلة.

الصدي الذي حققه الخبر جعل موقع snopes يوضح حقيقة الأمروكذب مدعيه، حيث نشرالموقع الفيديوالحقيقي الذي فبرك من خلاله مروجي الشائعات الخبر لإضفاء مصداقية علي الأمر لينفي الموقع كل ما نشرويوضح أن الفيديو مفبرك .

و فى موقف غريب أثار جدلا كبيرا بين نقاد الموضة، احييت النجمة سيلين ديون حفلا غنائيا فى عيد الشكر فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، حيث ارتدت فستانها بالمقلوب، من تصميم دار الأزياء الفرنسية بالنسياجا.