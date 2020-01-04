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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "كيرة والجن" 1919 في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
كريم عبد العزيز وأحمد عز
ينطلق تصوير فيلم "كيرة والجن" 1919 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد يوم 25 يناير الجاري في الديكور الخاص بالعمل، ومن المقرر أن تبدأ بروفات العمل الأيام القليلة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير.
فيلم "كيرة والجن" 1919 مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، ووضعت الشركة خطة إنتاجيه محكمة لتقديم عملا سينمائياً ضخماً خلال الفترة المقبلة،
وأبرزها، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، وهي ثورة 19 فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، وجلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذى سيتم تنفيذها فى أوروبا.
الفيلم يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924،
وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي.
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