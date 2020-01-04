نجيب الزامل يصدم السعوديين برحيله.. وهذه أبرز إنجازاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت عائلة الكاتب الكبير وعضو مجلس الشورى السعودي السابق نجيب الزامل صباح اليوم نبأ وفاته في ماليزيا؛ ما تسبب في صدمة كبيرة للسعوديين، خاصة وأن الزامل كان يغرد من حسابه الشخصي لغاية يوم أمس ولم يتحدث عن أي عارض صحي يعاني منه.

وقد نعى عدد كبير من المسؤولين السعوديين الصحفي والإعلامي الكبير نجيب الزامل والذي كان في ماليزيا للعلاج من مرض الكلى.

ويُعد الاعلامي السعودي نجيب الزامل من بين أشهر الإعلاميين السعوديين في العقد الأخير، وقد شغل العديد من المناصب في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها عضوية مجلس الشورى والتي تم إعفاؤه منها مؤخرا قبل أن يتفرغ بشكل تام للكتابة والعمل التطوعي، حيث تم تلقيبه برجل التطوع الأول في المنطقة الشرقية وله العديد من البرامج التلفزيونية حول ذلك.

وشارك عدد كبير في السعودية في نعي الزامل بكلمات مؤثرة، في مقدمتهم مدير مكتب ولي العهد السعودي بدر العساكر، والذي كتب؛ "الأخ الكبير ⁧‫#نجيب_الزامل‬⁩، له الصنائع من المعروف.. عرفته كريم نفس، وصاحب عطاء.. من المؤلم أن أنعيه أو أكتب في غيابه عنه، أتأمل أحاديثه ومقولاته.. وأعرف عمقها، ولا أملك إلا الدعوات له بالرحمه والمغفرة، رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان".

Advertisements

كما قال عنه الكاتب الكبير خالد الباتلي: "لم يكن مجرد كاتب أو ناشط فقط.. كان مجموعة قدوات تمشي بيننا.. تراه.. تسمعه.. تقرا له.. تشعر بعدها بالراحة وتؤمن أن كل شيء ممكن ولا شيء مستحيل.. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك.. هنيئا له الأثر الذي ترك والعلم الذي ينتفع به من خلاله"، بينما بكاه الفنان الكبير فايز المالكي قائلا: "حتى وإن غبت عني ستظل دائما بقربي، والله إنى فقدت أب وأخ وصديق وحبيب".

وكان آخر ما كتبه الراحل نجيب الزامل في حسابه يوم أمس: "يجب أن تملك المعرفة كي تعرف متى تتحدث، وأن تملك الحكمة كي تدرك متى تصمت".

يذكر أنه من المفترض وصول جثمان الكاتب الراحل نجيب الزامل إلى السعودية من ماليزيا خلال اليومين القادمين، حيث ستتم الصلاة عليه وتشييعه لمثواه الأخير في المنطقة الشرقية.