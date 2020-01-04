المطرب المصري أكمل يتعرض لحادث مروع

نشر المطرب المصري أكمل؛ على حسابه الخاص في "فيسبوك"، صورة لسيارته وقد تحطمت تماماً وأعلن من خلال تعليقه على الصورة عن تعرضه لحادث سير خطير، أدى إلى تحطم سيارته. وعلق على الصورة قائلاً: "قدر الله وما شاء فعل، معرفش طلعت من الحادثة دي سليم إزاي، الحمدلله والشكر لله"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.

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وتم نقل المطرب أكمل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابته بعدة كدمات وجروح وخدوش. وفي سياق آخر قدم أكمل في السباق الرمضاني الماضي لعام 2019 برنامج مقالب يحمل اسم "فيلم رعب"، وتعتمد فكرته على تنفيذ مواقف رعب في المواطنين، من خلال مواقف مختلفة في الشارع أو في الأماكن العامة والمغلقة.



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