حفل إستثنائي للنجم الخليجي محمود التركي في القرية العالمية







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: شهد المسرح الرئيسي في القرية العالمية، مساء الجمعة 3 يناير حفلاً استثنائياً أحياه النجم الشاب محمود التركي بمجموعة من أروع أغانيه وسط تفاعل استثنائي من الحاضرين الذين استمتعوا بأغانيه المميزة، وشهد المسرح حماساَ استثنائياً عندما انطلق التركي بغناء "تعال أشبعك حب" التي لاقت جماهيرية واسعة في العالم العربي.

وأدى التركي باقة من أروع أغانيه القديمة والجديدة، خاصة أغنيات "ما أعوفك" و"رحت زعلان" التي اشتهر بها في بداياته الفنية عام 2013-2014، إضافةً إلى أحدث أغانيه "ضمني ضمني" وغيرها. وشهد الحفل الأول لعام 2020 في القرية العالمية آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية، إضافة إلى عيش تجربة ثقافية لا تنسى.



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