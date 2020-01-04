شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 5 سنوات.. جاستن بيبر يعود للساحة الغنائية بـ"yummy" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم الشاب، جاستن بيبر المغنى الكندى، لساحة المنافسة بقوة مرة أخرى، بعدما أطلق لأغنيته المنفردة " yummy"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، استعدادا لطرح ألبومه الجديد فى 2020، بعد غياب 5 سنوات عن الساحة الفنية.

وحقق الفيديو أكثر من 7 مليون مشاهدة منذ طرح الفيديو، يوم 2 يناير مع بداية العام الجديد، وافترض المتابعين أن بيبر يوجه كلمات الأغنية لزوجته هايلى بالدوين، رغم أنه لم يذكرها بالاسم.

ومن المقرر أن يطلق نجم الغناء جاستن بيبر سلسلة وثائقية حول إنتاج ألبومه الجديد على موقع يوتيوب، المنصة التي انطلق المغني منها في بدايته الموسيقية قبل أكثر من عقد، وأعلن يوتيوب أن "جاستن بيبر: سيزونز" سوف تظهر لأول مرة في الـ27 من يناير الجارى.

وستتبع السلسلة المكونة من 10 حلقات نجم البوب أثناء تسجيله أول ألبوم جديد له منذ عام 2015، قبل إصدار أغنيته الأولى في عام 2009، حيث اكتسب بيبر شهرة من خلال نشر أدائه الغنائى على يوتيوب.

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وذكرت صحيفة الرؤية أن بيبر قال "عندما كنت أشرع في البدء، وفر لي يوتيوب منصة وجمهوراً، حيث أمكننى مشاركة الموسيقى والخبرات واللحظات مع المعجبين بى".

وأضاف "إنه لشعور رائع أن أتشارك مع يوتيوب في هذه السلسلة الوثائقية الأصلية، أريد أن يكون جمهوري جزءاً من هذه الرحلة".

وكان المغني الكندي الشهير جاستن بيبر قد عقد قرانه للمرة الثانية على عارضة الأزياء هيلي بالدوين حبيبته منذ الصغر للمرة الثانية أول أكتوبر الماضى في مراسم للأهل والأصدقاء بمنتجع في منطقة ساوث كاليفورنيا.

وقالت مجلة بيبول وموقع إي لأخبار المشاهير نقلا عن مصادر مقربة من الحبيبين، إنهما تبادلا عهود الزواج خلال مراسم دينية حضرها الأهل ومشاهير من بينهم المغني إد شيران ونجمتا تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر والمغني أشر والممثل أليك بالدوين عم هيلي.