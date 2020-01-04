شكرا لقرائتكم خبر عن "الفلوس" لـ تامر حسني يسجل 70 مليون و300 ألف منذ انطلاق عرضه في السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى ايرادات بلغت مليون و800 ألف جنيه ليلة أمس الجمعة، ليصل بذلك الرقم إلى 18 مليون و300 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه في السينمات، ومن المتوقع أن يتزايد الرقم خاصة مع اقتراب أجازة نصف السنة وانتهاء الامتحانات، كما وصلت ايراداته لـ 52 مليون جنيه في الوطن العربي، محققاً إجمالى ايرادات 70 مليون و300 ألف جنيه فى مصر والطن العربى .

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دورعرض على مستوى الوطن العربي من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصري يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، وتصدر أعلى الإيرادات فى الأردن متفوقا على أفلام "ذا روك" و"فروزين".

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وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم 25 ديسمبر الماضي بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

ويحيي النجم تامر حسنى، حفلا جماهيرياً فى مدينة جدة السعودية السبت المقبل 9 يناير، ويقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، ومن المقرر أن يفتتح الحفل بأغنية فيلمه الجديد "حلو المكان"، والتى حققت 16 مليون مشاهدة حتى الأن، كما يقدم أغانى كفاياك اعذار، يا بنت الاية، وغيرها من الأغانى، ويستعد تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر أن يطلقه خلال صيف 2020.