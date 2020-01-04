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كتب امير فتحي في السبت 4 يناير 2020 05:54 مساءً - نشرت ” إنجي سلامة ” خطيبة الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو لموقف إنساني قام به أحد الرجال كبار السن والذي ذكرها بموقف شبيه قام به الفنان الراحل .
حيث ظهر في مقطع الفيديو رجل مسن يحاول إنقاذ قطة صغيرة عالقة في نافذة أحد المنازل من السقوط برفع كرسي أمامها لتقفز عليه بدلا من القفز على الأرض .
وكتبت إنجي سلامة في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” هيثم الله يرحمه عمل نفس الموقف ده بالظبط .. قطة كانت محبوسة في شجرة فضل رافعلها الكرسى لحد ما نزلت .. الله يرحمه زي ما كان هو عنده رحمة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة هيثم أحمد زكي تنشر فيديو وتعلق : ” هيثم عمل نفس الموقف ده “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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