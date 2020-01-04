شاهد .. شخص يركن سيارته في حمام سباحة

كتب امير فتحي في السبت 4 يناير 2020 05:54 مساءً - نشرت شرطة ” ويست بالم بيتش ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو لحادثة غريبة من نوعها وقعت في أحد الفنادق بولاية فلوريدا الأمريكية .

حيث عثرت الشرطة المحلية بالولاية على سيارة تم ركنها في حمام السباحة التابع لأحد الفنادق الخاصة .

فكان السائق ينتظر في موقف الفندق ثم دخل بالخطأ إلى المسبح وأغرق سيارته داخله ثم فر هاربا هو ومن معه بعد أن سقطت السيارة في المسبح .. ولم يعرف حتى الآن سبب الحادث وما إذا كان يعود ذلك إلى السرعة أو قلة التركيز والانتباه .

وتظهر السيارة في مقطع الفيديو في محاولات إخراجها من حمام السباحة بإستخدام رافعة .. وكتب في التعليق المصاحب له : ” لحسن الحظ لم يصب أي شخص في الحادث .. السائق ومن معه هربا من المكان بعد إسقاطهما السيارة داخل المسبح ” .