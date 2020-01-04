تعرف على نوع من التوابل يمكنه علاج 8 أنواع من السرطان

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كتب امير فتحي في السبت 4 يناير 2020 05:54 مساءً - نشرت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية توصل مجموعة من الباحثين من جامعة ” تمبل ” في فيلادلفيا إلى وجود مركب كيميائي طبيعي في الكركم يمكنه المساهمة في علاج 8 أنواع من السرطان .
حيث وجد الباحثون قدرة الكركم على وقف نمو ثمانية أنواع من السرطانات وهي سرطان الثدي والرئة والدم والمعدة والبنكرياس والأمعاء ونخاع العظام وسرطان البروستاتا .
حيث أن الكركم غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة ويلعب دورا هاما في وقف تطور الأورام .. كما إنه يمنع نقل المواد الغذائية إلى الأورام ويمنع موت الخلايا السليمة عن طريق منع الخلايا السرطانية من إطلاق البروتينات الضارة .
وأشار الباحثون إلى إنه لم يتم تطبيق واختبار ما توصلوا إليه في تجارب بشرية واسعة النطاق .
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