سفير إيران لدى الأمم المتحدة يكشف كيف سترد طهران على مقتل ” قاسم سليماني “

كتب امير فتحي في السبت 4 يناير 2020 05:54 مساءً - أكد ” مجيد تخت روانجي ” سفير إيران لدى الأمم المتحدة في مقابلة مع شبكة ” سي إن إن ” الإخبارية الأمريكية بأن قتل قائد فيلق القدس ” قاسم سليماني ” والذي تم اغتياله بضربة جوية أمريكية أمس هو أشبه بشن الحرب وأن إيران سوف ترد على ذلك قائلا : “الرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري ” .

وأشار روانجي إلى أن الولايات المتحدة دخلت باغتيال سليماني مرحلة جديدة بعدما بدأت حربا اقتصادية بفرض عقوبات مشددة على إيران عام 2018 ..وأن ما حدث يوم أمس يعتبر فصلا جديدا يعادل بدء حرب ضد إيران .

وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة بأن زعماء إيرانيين يؤكدون على أن الانتقام لاغتيال سليماني سيكون قاسيا .. وقال إنه ينبغي على واشنطن انتظار كيف ومتى وأين سيكون الرد والذي سيكون عسكريا بالتأكيد .

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وكان السفير الإيراني قد أبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيريش ” بأن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي .. وخاصة إن قتل سليماني يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وخاصة تلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة

فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ بشأن التصعيد الأخير باغتيال سليماني وحذر من حرب جديدة في الخليج .