حمدي الوزير يتعاقد على «سيف الله»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الفنان والنجم المصري حمدى الوزير على المشاركة في بطولة مسلسل “سيف الله” عن قصة خالد بن الوليد، وذلك بعد جلسات مع فريق العمل للاستقرار على الشكل النهائي للشخصية التى يقدمها لحين الانتهاء من الوقوف على باقى تفاصيل العمل والأبطال المشاركين فيه.

وأكد حمدى الوزير في تصريحات صحفية أنه فضل عدم الإفصاح عن الشخصية التاريخية التى يقدمها فى العمل احترامًا لرغبة الجهة المنتجة ومخرج العمل والمسلسل إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ.

وعلى جانب أخر، يشارك حمدى الوزير الآن فى بطولة مسرحية “ريا وسكينة .. تانى”، مع كل من انتصار وبدرية طلبة، إخراج حسام الدين صلاح، والتى تتناول قصة “ريا وسكينة ” ولكن من خلال تناول مختلف عن القصة الشهيرة المتعارف عليها.

وكان الفنان المصري قد اشتهر، بتأديته لأدوار الاغتصاب في السينما المصرية، وأطلق عليه لقب «المتحرش الأول».

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حمدي الوزير، قال خلال لقائه في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «مثلت العديد من مشاهد الاغتصاب والتحرش مع ممثلات مثل يسرا، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وليلى علوي».

وأضاف: «تدربت جيدًا على أداء تلك النوعية من المشاهد، دون أن أتسبب في جرح مشاعر الممثلة التي أمامي، كما أن أهم عناصر عمل الممثل هو التعبير بالعينين».

وتابع: «تكررت أدوار الاغتصاب بعد ذلك بالأفلام، وأذكر فيلم “المغتصبون والتخشيبة”، أخذ جائزة أحسن ممثل على دوره بفيلم التخشيبة».

وأوضح بعد هذا الدور لاحظت خوف الناس مني بالشارع، وأثناء تواجدي بأحد الفنادق الشهيرة، ودخولي الأسانسير تصادف وجود سيدة وابنتها، فوجئت بهروب البنت من الأسانسير وصراخها.