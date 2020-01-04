أصالة تتألق في «ليلة عبادي الجوهر» بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلًا غنائيًا كبيرًا في “ليلة عبادي الجوهر”، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

وتألقت اصالة خلال الحفل، بفستان يجمع بين اللونين الفضي والأرزق، وقدمت باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع ما بين القديم والحديث.

ومن الأغاني التي قدمتها وسط تفاعل كبير من الجمهور معها “قد الحروف، وعيونك آخر أمالي” لعبادي الجوهر”، وغيرها من الأغاني.

ويحتفل موسم الرياض، بالفنان السعودي عبادي الجوهر، في حفل شهد حضور عددًا كبيرًا من النجوم وشارك الفنان عبادي الجوهر نفسه في تقديم عددًا من أشهر أغانيه.

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وفي نهاية الحفل كرمت الهيئة العامة للترفية الفنان عبادي الجوهر، والملقب بأخطبوط العود، وأهدته عود مصنوع من خشب نادر جدًا.

وتم كتابة اسم عبادي الجوهر على العود بالذهب الخاص، كما تم صناعته من الداخل من الذهب الخالص عار 21، واستغرقت ساعات العمر في العود 16 ساعة يوميًا على مدار أسبوع كامل.

الفنان السعودي قدم عددًا من أشهر أغانيه خلال حفل تكريمه موجهًا رسالة شكر لهيئة الترفية على تكريمه.

وكان عرض فيديو للفنان عبادي الجوهر قبل الحفل تحدث فيه للمرة الأولى عن زوجته الراحلة والتي قال عنها: “الحياة الزوجية استقرار عاطفي وذهني، وزوجتي وقفت إلى جانبي كثيرًا، لأن الفنان متعب جدًا في سفره وعمله وغيابه ومعجبينه”.

وكان الفنان عبادي الجوهر، قد طرح أغنية “الجرح أرحم من فراقك دقيقة”، بعد رحيل زوجته.