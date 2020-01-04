نيللي تحتفل بعيد ميلادها الـ 71 وأناقتها تسحر قلوب محبيها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية نيللي، بعيد ميلادها الـ 71، وذلك وسط حضور عدد من النجوم.

الإعلامية بوسي شلبي، نشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها نيللي إلى جانب تورتة عيد الميلاد، واستطاعت أن تسحر قلوب محبيها بأناقتها وجمالها كالعادة.

وشارك في الاحتفال الفنان أحمد السقا، والفنان خالد سليم، وفيفي عبده، وخالد الصاوي.

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واحتفلت الفنانة نيللى، بعيد ميلادها 71، حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949، وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.

وتزوجت نيللى أربع مرات حيث كانت الأولى من المخرج حسام الدين مصطفى، ولكن تم الطلاق؛ بسبب فارق السن، وغيرته الشديدة عليها وبدأت علاقة “نيللي” بالمخرج الراحل حسام الدين مصطفى، حينما أخرج العديد من أفلامها في بداية مشوارها الفني، ووقف إلى جانبها كثيرًا؛ فكانت منبهرة به، وبعد إخراجه خمسة أفلام لها؛ اعترف بحبه، فهامت به هي الأخرى رغم فارق السن بينهما.

أما زواجها الثاني فجاء بعد خروجها من أزمة انفصالها عن زوجها الأول، حيث أصابها الحب مع الملحن “مودي الإمام” ولكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلًا وباءت التجربة بالفشل كزواجها الأول فقررت بعدها ألا تتزوج من الوسط الفني.

ومن أجل زواجها من رجل الأعمال المصري “خالد بركات” اعتزلت “نيللي” الفن، وسافرت معه إلى لندن، وبعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود إلى فنها وقالت نيللي وقتها، إنها عندما سافرت مع “بركات” تمنت أن تُكَوِّن أًسرة وتنجب أطفالًا، ولكن حلمها لم يكتمل.