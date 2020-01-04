شيرين رضا بعد حادثة فتاة المنصورة: قتلوا الرجولة والشهامة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استنكرت الفنانة المصرية شيرين رضا، واقعة لتحرش بفتاتين ليلة رأس السنة، في المنصورة بمحافظة الدقهلية بالقاهرة.

شيرين رضا، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “فتاة المنصورة، شوية عيال صيع متربوش خالص، قتلوا الرجولة والشهامة والجدعنة بفعل فاضح في طريق عام، أقصي العقوبة لن تغفر هذا الجرم، ولن تشفي غليل الناس، لذلك يجب علي الدولة إيجاد حل رادع، لأن بناتنا في خطر حقيقي”.

وكان فريق من النيابة العامة بقسم أول المنصورة، قد انتقل، إلى مكان واقعة التحرش التي تعرضت لها فتاتين خلال سيرهما بشارع الجمهورية بمنطقة المشاية ليلة رأس السنة.

وأجرى فريق النيابة العامة معاينة ومتابعة لكاميرات المراقبة المنتشرة بالمحلات التجارية محل حدوث الواقعة.

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وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية الفتاتين، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 7 متهمين في الواقعة، بينهم 4 طلاب “18 سنة” وطالبان “20 سنة” وماسح أحذية “20 سنة”، وجرى عرضهم على النيابة العامة التي استمعت لأقوال الفتاتين وأمرت بحبس المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.

وأدلت الفتاتين بأقوالهما أمام النيابة العامة بنزولهما في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء إلى شارع الجمهورية إلا أنهما لاحظا بعض الشباب خلفهما، وما أن اقتربا منهم البعض أظهر أحدهم هاتف محمول وصور قدم واحدة وأمسك بساقيها إلا أنها هرولت مسرعة بناحية إحدى المحلات للاحتماء بداخلها وتركتها زميلتها الأخرى وانصرفت بعد تجمهر العشرات.

ورفض صاحب المحل أن يحميها داخله وذلك خوفًا من التجمهر، واضطرت على الاختباء في إحدى العمارات السكنية إلى أن قام مجموعة من الشباب بحمايتها وإدخالها داخل إحدى السيارات ومساعدتها في مغادرة المكان.

حادثة التحرش، قوبلت بحالة غضب عارمة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.