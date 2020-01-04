راغب علامة: احتفال رأس السنة كان مميزا.. اعرف قال ايه عن إسعاد يونس

السبت 4 يناير 2020

راغب علامة وإسعاد يونس

أكد النجم الكبير راغب علامة، أنه استمتع فى رأس السنة، إذ قال إن احتفال سهرة رأس السنة كان مميز جدا هذا العام، خاصة أنه قضاه وسط جمهوره ومحبيه فى عمان بالأردن، إذ أحيا حفل نهاية السنة بالأردن، وهى الحفلة التى لاقت نجاحا كبيرا وشهدت حضور جماهيرى ضخم.



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وقال علامة عبر حسابه على تويتر :"احتفال سهرة رأس السنة كان مميزاً جداً هذه السنة بإحيائي حفلة للجمهور الغالي في عمّان بـالأردن كما سُررت بالأجواء الإيجابيّة للسهرة الرائعة مع صاحبة السعادة المتألّقة إسعاد يونس شكراً لفريق العمل على الاستضافة الجميلة والعمل الرائع، شكراً لجمهوري الحبيب، كل عام وأنتم بخير".

وكان الفنان اللبنانى راغب علامة، أحيا حفلًا غنائيًا فى القاهرة، بمناسبة احتفالات الكريسماس، وهو الحفل الذى لاقى حضورًا كبيرًا من عشاق المطرب اللبنانى، واللذين كان بينهم الفنانة بشرى، ولم يقتصر حضور بشرى على المشاركة فى الحفل فقط، بل رددت كلمات أغانى راغب علامة ورقصت عليها، وفى مقطع فيديو نشرته بشرى عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت وهى ترقص على ألحان أغنية "اللى باعنا" للنجم راغب علامة، الذى غناها خلال الحفل.

واحتفل الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة، بعيد الميلاد المجيد، مع أفراد أسرته، ونشر فيديو مميز له ولأسرته، وهم يعدون زينة الكريسماس، ويزينون شجرة الكريسماس، الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019، وهو عيد ميلاد السيد المسيح وفقا للكنيسة الغربية، الذى تحتفل به فى ديسمبر من كل عام، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمى بإنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد مجيد وإجازات سعيدة منى ومن عائلتى"، وعيد الميلاد يُعتبر ثانى أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح ، ويحتفل به ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر، إلا أن بعض الكنائس الشرقية تحتفل به ليلة 6 يناير ونهار 7 يناير.