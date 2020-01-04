شاب يتحدى ميريام فارس في الرقص على المسرح والنتيجة صادمة!

السبت 4 يناير 2020

ميريام فارس

أصر شاب على منافسة الفنانة ميريام فارس في الرقص على المسرح، وذلك في حفلها الذي أقامته في الأردن بمناسبة رأس السنة.



ميريام فارس ظهرت في فيديو بصحبة شاب من الجمهور، صعد على خشبة المسرح من أجل منافستها في الرقص من خلال تقليده لحركاتها الراقصة الشهيرة، وهنا طلبت منه الفنانة اللبنانية أن يحرك نصفه السفلي بينهما ستقوم بتحريك الجزء العلوي.

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ومع بدء الموسيقى، أشعلت ميريام فارس الحفل برقصها مع الشاب الذي أجاد تقليد حركاتها بشكل لافت، مما ألهب الأجواء وتعالت أصوات صراخ الحضور.

من جهة أخرى، حرصت ميريام فارس على نشر فيديو لأجواء البهجة التي تضمنها حفلها في الأردن عبر حسابها على انستقرام، مع كتابة تعليق: "استقبلت ملكة المسرح ميريام فارس العام الجديد مع جمهورها في عمان الأردن وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس، وكما عودتنا ميريام في كل حفلاتها، فقد استغلت كل دقيقة خلال أدائها على المسرح لإضفاء السعادة والإيجابية على الحضور بالرقص والهيصة والغناء، وقد شكرت ميريام معجبيها الذين جاؤوا للقائها من مختلف الدول القريبة والبعيدة ليبدأوا معها عامهم الجديد".

وأضاف منشور ميريام فارس: "من ناحية أخرى ستطل ميريام على جمهورها في المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة في الرياض وهذه المرّة ضمن فعاليات "سمرات شتاء الرياض" بتاريخ 04-01-2020 في منتزه الثمامة البري".