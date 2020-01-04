كيف أمضت الإعلامية نجوى قاسم ساعاتها الأخيرة قبل الوفاة؟

السبت 4 يناير 2020

الإعلامية اللبنانيةنجوى قاسم

كشفت شرطة دبي عن أن جميع المؤشرات تؤكد أن الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم، مذيعة قناة العربية، توفيت بشكل طبيعي إثر أزمة قلبية.



وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، في تصريحاته لصحيفة الإمارات اليوم، إن الإعلامية كانت تعيش مع أفراد أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، واحتفلت معهم وأصدقائها برأس السنة.

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وبحسب رواية المنصوري، لم تستيقظ المذيعة على المنبه حينما دق في الصباح ما أثار قلق من يعيشون معها، وحينما حاولوا إيقاذها لم تستجب فاتصلوا بالإسعاف، ليتبين من الفحص أنها توفيت إثر أزمة قلبية.

ولم تكن نجوى تعاني من أي أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة، وأشار المنصوري إلى أن تحقيقات الشرطة تنفي وجود أي شبهة جنائية.

ونشرت قناة العربية والعربية الحدث، أمس، بياناً رسمياً لنعي الإعلامية القديرة التي تسببت وفاتها في حالة حزن عامة.

يذكر أن نجوى قاسم إعلامية سياسية بدأت شهرتها في 2003 مع تغطية الحرب على العراق كما قامت بتغطية الأحداث في العديد من المناطق الخطرة مثل أفغانستان وغيرها لذلك تم وصفها بقطعة الكريستال. وفي عام 2006 حصلت على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت، وفي عام 2011 تم تصنيفها ضمن أقوى 100 امرأة عربية.