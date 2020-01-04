أحدث ظهور للفنان المصري محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية

السبت 4 يناير 2020

محمد منير

تداول عدد من الصفحات الخاصة بالفنان المصري محمد منير، صور جديدة له مع بعض من أفراد عائلته خلال الاحتفال برأس السنة فى منزله، والتى ظهر بها بشكل جيد ليطمئن جماهيره المتشوقة له، بعد أنباء عن مروره بوعكة صحية.



وأثار الكينج محمد منير قلق وخوف جماهيره عليه، الفترة الماضية خاصة بعد بيانه عن إلغاء حفله برأس السنة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، توضيح طبيعة الأزمة الصحية التى يمر بها، خاصة بعد كشف بعض المقربين منه عن تواجده الفترة الأخيرة بالمستشفى بسبب وعكته الصحية والتى يتكتم عن تفاصيلها.

Advertisements

وتداولت بعض الصفحات الخاصة بمتابعة أخبار الكينج، والمهتمة بنشر كل جديد عنه، صور جديدة له مع بعض من أفراد عائلته خلال الاحتفال برأس السنة فى منزله، والتى ظهر بها بشكل جيد ليطمان جماهيره المتشوقة له .

وظهر محمد منير في حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالساً على كرسي أثناء فقراته الغنائية وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة في مفصل الحوض وطمأن الجمهور على حالته قبل ان يلغي حفله في رأس السنة بالقاهرة بسبب وعكة صحية غامضة وهو ما أقلق الجمهور مجدداً عليه.

وكان أعلن الكينج محمد منير عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".

و آخر حفل غنائى للكينج كان بمدينة الشروق، والذي حضره الآلاف من جماهيره ومحبيه، كما حضر عدد من الجاليات العربية والأجنبية، وظهر منير جالساً على كرسى، ومع التفاعل مع جمهوره وقف أكثر من مرة لتحية الجمهور وغناء بعض الأغاني بدون الكرسي.