ميغان ماركل والأمير هاري يفاجئان ثنائياً ويعرضان عليه هذا الأمر!

السبت 4 يناير 2020

ميغان ماركل والأمير هاري Advertisements

كشف الزوجان "إيليا بافلوفيتش" و"آسيمينا كانتوروفيتش" أن دوقي ساسكس "​ميغان ماركل​" والأمير "هاري" عرضا عليهما المساعدة في إلتقاط صورة لهما خلال رحلتهما الى كندا.



وكان الزوجان يحاولان إلتقاط صورة بعصا سيلفي عندما عرض أحد المارة المساعدة، وقال "كانتوروفيتش" لصحيفة "إي تي كندا": "لاحظنا أفراد يقفون في مكان قريب برفقة كلبيهما، فإقترب منا أحدهم، وتساءل إذا ما كنا نريد مساعدة في إلتقاط صورة لنا، وعلى الفور وافقنا بالتأكيد، لم نكن ندرك في ذلك الوقت أن هذين الشخصين هما ​الامير هاري​ والدوقة ميغان ماركل".

بعد لحظات، تعرَّفا على الممثلة الأميركية "أبيجيل سبنسر"، صديقة "ميغان ماركل"، التي كانت برفقة الدوقين، ثم لاحظا "ميغان".