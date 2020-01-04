طارق الشناوي لـ"العين الإخبارية": "الفلوس" خالٍ من الابتكار

قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي إن فيلم "الفلوس" الذي تم طرحه مؤخرا بدور العرض السينمائي في مصر وعدد من الدول العربية خالٍ تماما من الابتكار، ولن يحقق نفس رواج أفلام النجم المصري تامر حسني السابقة.

وأضاف الشناوي، لـ"العين الإخبارية" أن تامر حسني في تجربته السينمائية الجديدة حاول تغيير جلده والقفز إلى منطقة جديدة، ولذا فضّل "الأكشن والإثارة " في فيلم الفلوس، وهذا ليس عيبا، لكن من الخطأ أن يظن نفسه مثل النجم المصري أمير كرارة الذي يتميز في هذا اللون، فكل فنان له سمة خاصة به.

Advertisements

وتابع الشناوي: "لقد اختفت روح الكوميديا في الفيلم عكس تجارب تامر حسني السابقة، وغلب على أداء الفنان محمد سلام الافتعال الشديد وظهر في حالة فنية فقيرة جدا".

ورأى الشناوي أن اسم الفيلم تقليدي جدا، كما أنه على مستوى التقنية فقير جدا، لذا أرى أنه أضعف فيلم قدمه تامر حسني خلال مشواره السينمائي.

واختتم حديثه قائلا: "حقق الفيلم في أسبوعه الأول إيرادات كبيرة بسبب شعبية تامر حسني واسمه كمطرب، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ولكن لا أتصور أن تواصل الإيرادات الصعود، وعلى تامر حسني أن يبحث عن نغمة درامية له كما حدث في فيلم "البدلة" الذي قدمه العام الماضي مع أكرم حسني.

يذكر أن فيلم الفلوس من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطي ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، زينة ومي عز الدين وخالد الصاوي، وتدور أحداثه حول نصاب محترف تستعين به فتاة ثرية لاستعادة أموالها من نصاب آخر.