مفاجأة، كاميرون دياز وزوجها يعلنان قدوم مولودهما الاول

اتخذت النجمة كاميرون دياز من حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام، منبراً لتعلن عن ولادة ابنتها الاولى “راديكس”.

وعبر حسابها، وجهت “دياز” (47 عاماً) معايدة خاصة للجمهور بعام سعيد بإسم عائلة مادن، معلنة أنها وزوجها بنجي مادن (40 عاماً) سعيدان باستقبال مولودتهما راديكس. مشددة الى أن الطفلة خطفت قلوبهما، مشيرة الى أنها سعيدة بمشاركة هذا الخبر مع الجمهور وفي نفس الوقت تتمسك بالمحافظة على خصوصية الطفلة اللطفية جداً، حيث أنها لن تنشر أي صورة لها او أي معلومات أخرى.

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في نفس السياق، نشر موقع “ديلي ميل” صورة لـ كاميرون دياز التقطت لها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حيث ظهرت بكامل رشاقتها وهي ترتدي سروال جينز ضيق خاصة أنها أوضحت في تعليقها الى أنها لن تنشر حالياً أي تفاصيل اضافية حول قدوم الطفلة.

أيضا نشر الموقع صورة لكاميرون وهي بصحبة زوجها بنجي مادن في تموز 2019 في بفرلي هيلز حيث ظهرت بكامل رشاقتها.

نذكر ان كاميرون وبنجي متزوجان منذ عام 2015.