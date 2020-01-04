ابنة شقيقة الأميرة ديانا تقبل الزواج من مليادير يكبر والدها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وافقت ابنة شقيقة الأميرة ديانا كيتي سبنسر البالغة من العمر 29 عاما على الزواج من رجل أعمال أكبر من والدها بخمس سنوات.

ويكبر المليادير مايكل لويس، المولود في جنوب أفريقيا ويبلغ من العمر 61 عاما، كيتي سبنسر بحوالي 32 عاما، وهو أيضا أكبر بخمس سنوات من والدها إيرل سبنسر.

وبزواجها منه ستصبح كيتي سبنسر زوجته الثانية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت إحدى صديقاتها إن مايكل طلب الزواج من كيتي قبل عيد الميلاد، حيث كانت في كيب تاون لقضاء العطلة وأخبرت والدتها وبقية أفراد الأسرة.

وأضافت أن مايكل محبوب من كل الأسرة، وعلى الرغم من ثروته، فهو متواضع للغاية.

ولدى لويس ثلاثة أطفال بالغين وكان متزوجا في السابق من امرأة تدعى ليولا في عام 1985.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت كيتي ستتحول إلى اليهودية، عقيدة لويس، قبل زواجهما أم لا.

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ووقعت زوجة لويس السابقة، ليولا، على اتفاق ما قبل الزواج، لكن لم يعرف بعد ما إذا كانت كيتي ستفعل الشيء نفسه.

في أغسطس من العام الماضي، شوهدت كيتي وهي تقبل لويس بعد مغادرتهما مطعم Le Club 55 في سان تروبيه.

وفي يونيو، تم تصويرها وهي تعرض خاتما كبيرا من الألماس بإصبعها الأيمن في حفلة كاش آند روكيت تنكر بول.

وظهر الزوجان علنا خلال نزهة عبر مدينة نيويورك في مايو، وقالت كيتي، التي شوهدت في قصر رجل الأعمال البالغة قيمته 19 مليون جنيه إسترليني في وسط لندن في الصيف الماضي، في ذلك الوقت إنها لا تشعر "بأي عجلة" لتأسيس أسرة.

وأضافت: "أستطيع أن أرى نفسي لدي أطفال في مرحلة ما لكنني فقط في العشرينيات من عمري، لدي صديقات ينجبن أطفالا، وهن كذلك جميلات، لكن أعتقد أن على الجميع فعل الأشياء في وقتها".

يُذكر أن آخر صديق لليدي كيتي كان قطب العقارات الإيطالي نيكولو باراتيري دي سان بيترو، الذي كان أيضا أكبر سنا بكثير منها.