عمر العبداللات يتألق في حفل لوس أنجلوس

حقق الفنان عمر العبداللات نجاحاً كبيراً فى أهم الحفلات الفنية في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020.

وشهد الحفل حضوراً كبيراً من مختلف الجاليات العربية المقيمة فيها، وعند إطلالة العبداللات إلى المسرح استقبله الجمهور بعاصفة من التصفيق، ليقدم مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، والتي أثرى الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة وردد معه الجمهور كلمات أغنياته حتى ساعات الصباح الأولى.

وأعرب العبداللات عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المغترب الأردنى والعربي، واشتياقه للوقوف أمامه متمنيًا لعالمنا العربي والأردن بشكل خاص السلام والأمان مع الايام الأولى لعام جديد فيها كل الخير.

ومن ناحية أخرى، يستقبل عمر العبداللات في بداية السنة الجديدة موسماً فنياً حافلاً ومتنوعاً، حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية، حيث سيحيي أولى حفلاته الغنائية الجماهرية في الموسم الجديد في دولة الإمارات العربية بإمارة الشارقة في فعاليات أمسيات "هلا بالمجاز" في 10 يناير الجاري، وذلك على مسرح المجاز.

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