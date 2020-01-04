هيفاء وهبي تنهي العام 2019 بإنفجار









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أطلقت الشركة المنتجة لفيلم " أشباح أوروبا " الإعلان التشويقي للفيلم الذي تشارك في بطولته الفنانة اللبنانية هيفا وهبي إلى جانب كل من أحمد الفيشاوي ، مصطفى خاطر ، باسم سمرة ، اروى جودة و عباس أبو الحسن . ونشرت هيفاء الفيديو عبر حسابها على الإنستغرام. وعلقت عليه باللغة الإنجليزية لننهي 2019 بإنفجار.

وسيطرت مشاهد الحركة والتفجيرات والمطاردات على الإعلان التشويقي حيث ظهرت وهبي بدور جديد ومختلف عما قدمته حتى الآن سواء في الدراما أو السينما، وهي تقود دراجة نارية بسرعة جنونية قبل أن تضع عبوة على إحدى السيارات لتنفجر من بعدها .