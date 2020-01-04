سيرين عبد النور تستعد لتصوير مسلسها الرمضاني وتطلق أغنية جديدة قريباً









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تستعد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لتصوير عمل درامي جديد سيُعرض خلال الموسم الرمضاني 2020، بالإضافة إلى انتهائها من تصوير أغنية مصرية جديدة على طريقة الفيديو كليب ستطلقها قريباً.

هذا وقد عبّرت عبد النور عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي يستمر مسلسل "ديفا" بحصدها، لا سيما وأن العمل يُعد التجربة الدرامية الأولى من نوعها في العالم العربي، خاضتها عبد النور مع مجموعة أم بي سي وتعرض حصرياً عبر موقع "شاهد".

من جهة أخرى استقبلت النجمة سيرين سنة 2020 في مصر، و تحديداً في شرم الشيخ ، حيث أحيت حفلاً جماهرياً كبيراً في فندق "الريكسوس بريميوم سي غايت".

هذا الحفل الذي حضره أكثر من ألفي شخص تميّز بضخامته بحيث يُعدّ أحد أكبر حفلات الوطن العربي لليلة رأس السنة هذا العام. وقد اطلّت النجمة اللبنانية بفستان طويل ولامع من تصميم دار برجوازي، وغنّت على المسرح الضخم الذي حُضّر خصياصاً لهذه السهرة، عدد اً من أغان ريبرتوارها الذي تفاعل معه الجمهور بشكل مميز، بالإضافة إلى عدد من الأغان العربية المحببة لقلب الجمهور الذي تميّز بتنوعه من حيث الجنسيات العربية المختلفة التي حضرته.

وقد شارك سيرين هذا الحفل المنتج والمغني العالمي من أصول مغربية "ريد ون" والذي برصيده أهم الهيتات العالمية لنجوم كجينيفر لوبيز وليدي غاغا، و عازفة الكمان "حنين".