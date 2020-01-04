شكرا لقرائتكم خبر عن هاتى بيبي وابعدي عن السجاير .. نصائح سامية جمال للراقصة سهير زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم السبت، الراقصة سهير زكى بعيد ميلادها، وتعد واحدة من أنجح فنانات عصرها لما تمتلكه من أداء مبهر فى تقديم الاستعراضات، خاصة أنها أول راقصة تختار نغمات كوكب الشرق وترقص عليها، حتى أن أم كلثوم غضبت فى البداية عندما علمت بأنها ترقص على ألحان أغنياتها، واشتكت لـ"بليغ حمدي" الذى ذهب لتحذيرالراقصة وعندما شاهدها ذهب على الفور لـ"كوكب الشرق" وأقنعها بأن تذهب لرؤيتها وهى ترقص وعندما ذهبت انبهرت بأداء سهير زكى، وصافحتها ووجهت لها كلمة "كنت ناويالك على نية مش كويسة، لكن بمجرد ما شفت أدائك المختلف اكتشفت إنك إضافة".

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قالت الراقصة سهير زكى خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية، بعد سطوع نجمها في عالم الرقص والوسط الفنى وأصبحت معروفة، وأعجبت بها الفنانتان سامية جمال وتحية كاريوكا، وأصبحن يعطونني بعض النصائح مثل، الحفاظ على الرشاقة، والنوم المبكر، وأن تبتعد عن تدخين السجائر، وأهم نصيحة كانت من سامية جمال عندما قالت لى حاولى تجيبى بيبى ولا تجعلى الفن يأخذك حتى لا تغلطى فى نفسغلطتى أنا وتحية كاريوكا، وجلست بالفعل ساعتين تحاول إاقناعى حتى جاء بالفعل اليوم الذى رزقت بإبنى محمد.

أشتهرت الراقصة سهير زكى بسبب امتلاكها موهبة فىى أداء الحركات الاستعراضية بشكل مختلف تميزت به منذ انطلاقها حتى وقتنا الحالى رغم اعتزالها، ولذلك رقصت أمام الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون والرئيس المصرى محمد أنور السادات والرئيس التونسى الحبيب بورقيبة إضافة إلى رقصتها فى حضور شاه إيران السابق، ورقصت فى حفلات زفاف جميع أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان يشاركها فىإاحياء الحفل كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ، كما زارت موسكو بدعوة من الجنرال جريتشكو وزير الدفاع السوفيتى إبان حكم الرئيس بريجينيف