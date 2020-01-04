شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي ونبيلة عبيد يتعرضان للنصب في "نساء من ذهب".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد لعملية نصب خلال أحداث مسلسل "نساء من ذهب" بسبب شرائهما لفيلا وبعدها يصبحا صديقتين مقربتين، وتتوالى الأحداث بعدها فى الحلقات. المسلسل يشارك في بطولته بطولته كلاً من النجمة سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر،

وتستعد أسرة المسلسل للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 15 يناير الجارى، لتصوير المشاهد الأولي من العمل في عدد من المشاهد الخارجية هناك، بالتزامن مع بناء ديكورات جديدة في أحد الاستديوهات بالقاهرة.

من المقرر أن يعرض مسلسل " نساء من ذهب " فى شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات العربية، والعمل مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وتم الاتفاق مع السيناريست أمين جمال وورشته على تمصيره وكتابة السيناريو والحوار له، ويخرجه وائل إحسان.

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المسلسل يعتمد على 4 بطلات هم: نادية الجندى ونبيلة عبيد، إضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر، حيث انتهت الجهة المنتجة من الاتفاق مع معظم الفنانين المشاركين فى البطولة، كما تم معاينة عدد من أماكن التصوير فى لبنان الذى ستصور معظم مشاهد العمل هناك.

وتأتى فكرة اجتماع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى مسلسل واحد بناء على طلب القناة العربية المتعاقدة على عرضه فى رمضان، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها .

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلى ربيع.