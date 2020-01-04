شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال مش عادى.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها مع كوكبة من نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلادها، أمس الجمعة، بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن، منهم الفنانة الاستعراضية نيللى، الفنان خالد سليم، وزوجتة سيدة المجتمع خيرية على، تامر حبيب، نجلاء بدر، فيفى عبده، دينا، أحمد داوود وزوجته علا رشدى، أبو، أمير شاهين، درة، الإعلامية بوسى شلبى، محمد حفظى وغيرهم من نجوم الوسط الفنى والإعلامى.

فيما حرصت الفنانة ليلى علوى، على تهنئة رفيقة دربها، قائلة: "صديقتى الجميلة إلهام، كل سنة وانتى طيبة وأجمل وبصحة وسعادة ونجاح وستر وكل اللى بيحبوكى حواليكى، كل سنة وإحنا سند وضهر لبعض"، وهنأتها كندة علوش، قائلة: "حبيبتى كل سنة وانتى طيبة ومنورة.. بحبك جدا".

إلهام ظهرت مؤخرًا فى برنامج "عين" على قناة الحياة، وقالت فيه شعرت بالغيرة لأنها وجدت فى هوليود بأمريكا يقدمون فيلماً عن كليوباترا، مردفة: "معنديش أمل لأن الأفلام التاريخية تكلفتها كبيرة، وكان عندي أحلام إنه يترجم وللعالم كله".





وعن فيلم "يوم للستات"، ذكرت أنه حالة خاصة له، ويمثل الفيلم رقم 100 لها، حيث كانت تحلم بأن تؤدى 100 فيلم، حيث حققت ما كانت تحلم به، بالإضافة إلى أن الفيلم يضم 10 نجوم مصريين كبار، وتحمست للفيلم فى حد ذاته، بخلاف دورها شخصياً، وتقدمه إيماناً لها بقيمة الفيلم، وخاصة ان رسالته جميلة وتدعو للحب والتسامح والخروج للحياة، ويدعو للجمال وبه إنسانيات كبيرة.





























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