شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو..جاستين بيبر يطلق أغنيته السينجل Yummy ويطرح الكليب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي جاستين بيبرأغنيته السينجل الجديدة التي تحمل اسم " Yummy " وذلك علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير" يوتيوب"، وقد أشارجاستين بيبر البالغ من العمر ( 25 عاما ) أنه من المقرر أن يطلق اليوم السبت الكليب الخاص بالأغنية .

واستطاعت أغنية " Yummy " أن تحقق أكثرمن 7.6 مليون مشاهدة علي " يوتيوب" حتي الآن .

من جهه أخري أعلن جاستين بيبرأنه سيقوم بعمل جولة غنائية ضخمة في أمريكا الشمالية وذلك في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري2020.

كلمات الاغنية :

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

In the mornin' or the late

Say the word, on my way

[Verse 1]

Bona fide stallion

Ain't in no stable, no, you stay on the run

Ain't on the side, you're number one

Yeah, every time I come around, you get it done (You get it done)

[Pre-Chorus]

Fifty-fifty, love the way you split it

Hundred racks, help me spend it, babe

Light a match, get litty, babe

That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah

Rollin' eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

In the mornin' or the late

Say the word, on my way

[Verse 2]

Standin' up, keep me on the rise

Lost control of myself, I'm compromised

Advertisements

You're incriminating, no disguise (No disguise)

And you ain't never runnin' low on supplies

[Pre-Chorus]

Fifty-fifty, love the way you split it

Hundred racks, help me spend it, babe

Light a match, get litty, babe

That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah

Rollin' eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy (You stay flexin' on me)

Yeah, you got that yummy-yum (Yeah, yeah)

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

In the mornin' or the late

Say the word, on my way

[Bridge]

Hop in the Lambo', I'm on my way

Drew House slippers on with a smile on my face

I'm elated that you are my lady

You got the yum, yum, yum, yum

You got the yum, yum-yum, woah

Woah-ooh

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

In the mornin' or the late

Say the word, on my way