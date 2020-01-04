شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء حكم حبسها سمية الخشاب: " ثقتي في عدالة القضاء المصري في محلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب لليوم السابع تعليقا علي إلغاء حكم حبسها بالسجن، " ثقتي في عدالة القضاء المصري في محلها".

وكانت محكمه جنح الدقي اليوم قضت بالغاء الحكم الصادر ضد الفنانة سمية الخشاب وقضت مجددا بانقضاء الدعوي الجنائية حيث قامت الفنانه سميه الخشاب عن طريق محاميها بتسليم وكيل أحمد سعد شيك مصرفي مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه مما دعا المحكمه إلي إلغاء الحكم الصادر منها بجلسة 2/11/2019

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وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، فى اتهامها بجنحة تحرير شيك بدون رصيد، فى الدعوى التى أقامها مطلقها الفنان أحمد سعد، وشمل الحكم إلزام الفنانة بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهى القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.

من جانب آخر تقدم سمية بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب" في السعودية بطولة أحمد آدم وحجاج عبد العظيم وسامح حسين ومروة عبد المنعم وتأليف محمد نبوى وعلاء حسن ومن إخراج محسن رزق، وتسجل عودة التعاون بين أحمد آدم وسمية الخشاب بعد 17 عاماً من عرض فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" الذى جمعهما لأول مرة وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيداً عن موسم الرياض الترفيهى المقام حالياً، والعمل إنتاج مشترك بين منتج مصرى وآخر سعودى.