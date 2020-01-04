شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف عن موعد حفله الغنائى فى الكويت يناير الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم تامر حسنى، عن موعد حفله الجديد فى الكويت، حيث قال فى تدوينه من خلال صفحته عبر موقع إنستجرام، إنه متشوق لإحياء حفله هناك المقرر إقامته الخميس المقبل، وقال تامر فى تعليقه على إعلان موعد الحفل المقرر يوم 9 يناير الجارى، "متشوق جداً لجمهور الكويت العظيم".

ويشار إلى أنه كان قد تم اختيار تامر حسنى، كأفضل واجهة عربية لقيامة بأول تحدٍ عربى وعالمى لتحقيق 5 أمنيات لجمهوره، حيث نشر تامر حسنى فيديو أثناء تواجده على برج خليفة، معلنا فخره بهذه اللحظة التاريخية.



تامر حسنى يكشف موعد حفله القادم فى الكويت

وقال تامر حسنى – حينها - عبر حسابه على إنستجرام - "تشرفت باختيارى الواجهة العربية العالمية لتيك توك.. للتطوير شكلاً ومضموناً من خلال أول تحدى عالمى لى بعد النجم العالمى ويل سميث العام الماضى.. واخترته تحدى إنسانى إيجابى من خلال الأمنيات ليكون هدف واضح ومسجل صوت وصورة نسعى من أجل تحقيقه".

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كان جمهور النجم المصرى تامر حسنى، قد استقبل نجمه المفضل فى أبوظبى قبل صعوده على مسرح حفل رأس السنة بجزيرة المارية بأبو ظبى، بالصيحات والصرخات والتزاحم حوله لالتقاط الصور، ولبى النجم تامر حسنى طلبات الجمهور بالتصوير معه قبل دخوله للاستعداد لإحياء الحفل.



تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا فى الكويت 9 يناير المقبل

النجم تامر حسنى عُرض له مؤخرا فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانة ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

ويذكر أيضًا أن أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسنى، والذى قدمها ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، تخطت أكثر من 21 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك فى أقل من أسبوعين، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، ويحتل الفيلم المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر.