شكرا لقرائتكم خبر عن هالة طفلة فيلم الحفيد: دخلت الفن صدفة وكتبوا عنى فاتن حمامة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الراجل ده أكل البط كله، حمار كبير، غزالون يهبلون، بابا أنا مش عاوزة أولد خلى جوزى هو اللى يولد" وغيرها من مشاهد ظهرت فيها الطفلة ميرفت العايدى الشهيرة بالطفلة "هالة"، وهو الاسم الذى ظهرت به فى فيلم الحفيد، هذا الدور الذى جعلها تدخل قلب كل من رأى الفيلم، ولا ينساها وجعلها من أشهر أطفال الفن الذين رسخت أعمالهم فى أذهان الجمهور من كل الأجيال.

فلا ينسى الملايين براءتها وخفة ظلها ورقصتها الشهيرة التى اختتمت بها مشاهد الفيلم االذى كان ولا يزال أحد أهم الأفلام التى جسدت تفاصيل حياة الأسرة المصرية.

تواصلنا مع الطفلة الجميلة ميرفت العايدى التى أصبحت أما لشابين هما عبد الرحمن 27 سنة، وعلى 24 سنة بعد مرور ما يقرب من 45 عاماً على فيلم الحفيد، ولا تزال تحتفظ بنفس الوجه البرىء والجمال الطفولى الهادئ.

وقالت الفنانة ميرفت العايدى فى حوار ينشر غدا على صفحات الخليج 365: "اكتشفنى المخرج عاطف سالم حين رآنى بالصدفة مع أحد جيراننا الذى يعمل بالاستوديو، فأعجب بى لأننى كنت طفلة شقية وباتحرك واتكلم كتير وكان يبحث عن طفلة تجسد دور هالة بعد اختيار كل مجموعة العمل من الكبار والصغار".

وأضافت: "كان المخرج عاطف سالم يضع تصورا معينا فى ذهنه لصورة هالة، وكان يبحث عن طفلة بمواصفات معينة لتجسيد الشخصية، ووقتها كان عمرى 5 سنوات".

وتابعت "تبنانى عاطف سالم واستعان بى فى أكثر من فيلم بعد فيلم الحفيد، وكان يتحدث دائما فى كل لقاءاته الإعلامية عن موهبتى كما تعاونت مع أكبر المخرجين ومنهم وحسام الدين مصطفى، وأشرف فهمى، ورغم أننى لم أدرس التمثيل مثل أطفال التليفزيون الذين كانوا يتدربون على التمثيل إلا أن الكثيرين أشادوا بموهبتى وصدرت الصحف بعد مسلسل إلا الدمعة الحزينة لتقول إلى أن ميرفت العايدى هى فاتن حمامة القادمة".

وكشفت الطفلة الكبيرة، التى اعتزلت الفن فى سن 12 عاما بعد آخر عمل فنى قدمته وهو مسلسل "إلا الدمعة الحزينة" مع الفنان الكبير أحمد زكى، أنها شاركت فى أفلام "الحفيد، يارب توبة، غابة من السيقان، ومضى قطار العمر، بص شوف سكر بتعمل إيه، حبى الأول والأخير، ومسلسل إلا الدمعة الحزينة".

وقالت العايدى لليوم السابع: "حصيلة الأعمال التى شاركت فيها 6 أفلام ومسلسل واحد، وكان ذلك ما بين سن 5 إلى 12 عاما وبعدها ابتعدت عن الفن لأنه كان مرهق مع المذاكرة والدراسة، رغم كثرة العروض التى انهالت على، ورغم محاولات المخرج عاطف سالم والفنان أحمد زكى لإعادتى للعمل الفنى".

















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