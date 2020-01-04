شكرا لقرائتكم خبر عن "كسرة قلبي"..سيد شعبان عبد الرحيم في أغنيه جديدة إهداءً لوالده..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح سيد ابن المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، أغنية جديدة والتي يهديها إلى روح والده بعنوان "كسرة قلبي" وهي من كلمات الشاعر صلاح مندي، وألحانه، وتوزيع الموسيقي حمادة فاروق، ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب الأيام المقبلة، وتقول مطلع الأغنية: "بحسك كنت مش عامل..حساب للدنيا بالكامل..ياكسرة قلبي من بعدك".

المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم رحل عن الحياة الشهرالماضي بعد صراع قصير مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم عزاؤه بمنطقة فيصل، وحضره السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثي ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقي، وبالإضافة إلى سعيد حساسين عضو مجلس النواب.

قدم الراحل شعبان عبد الرحيم عشرات الأغاني أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي" من فيلم يحمل نفس السم ، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت في اشتراكه في عدد من الافلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

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وولد شعبان عبد الرحيم في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى ، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه ويصبح شعبان عبد الرحيم، ويحقق نجاحا كبيرًا بشريطه الأول "أحمد حلمي اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان".

يذكر أن أخر حفلات شعبان عبد الرحيم كان بموسم الرياض وظهر على كرسي متحرك بسبب كسر فى القدم، وعن جلوسه على كرسى وقت الغناء، أكد الراحل وقتها، أنه مصاب بكسر فى القدم، وإن منظمو موسم الرياض طلبوا حضوره، والجلوس على كرسي أثناء الغناء، قائلا:"أنا أغنى بفمي، ولما طلبوني قولتلهم أنا تعبان فقالوا نجبلك كرسي، والجميع كان مبسوط كما شعروا بالحزن لمرضي".