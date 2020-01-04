شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ستارز للإنتاج الفنى تقاضى مدونا لبنانيا لاستخدامه أغنية يازهرة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوة المقامة من شركة "ستارز للإنتاج الفنى"، ضد المدون سيبرين بنانمب، بسبب استغلال أغنية "يا زهرة فى حياتى"، لإجراء النشر والإعلان.

وأوضحت أوراق الدعوى رقم 745 لسنة 10 استئناف اقتصادى، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن شركة "ستارز للإنتاج الفنى"، أقامت دعواها ضد المدون سيبرين بنانمب، بسبب استغلال أغنية " يا زهرة فى حياتى".

وطالبت الشركة بالحكم بعدم أحقية المعلن إليه فى استغلال أغنية"يا زهرة فى حياتي"، أو أى عنصر من عناصرها، من كلمات أو ألحان أو أداء، بأى وجه من الوجوه وحذفها من حسابه على موقع "اليوتيوب العالمي"، مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبلا كفالة مع حفظ حق الشركة الطالبة فى الرجوع على المعلن إليه بالتعويضات الجابرة للأضرار التى لحقت بالشركة الطالبة.

وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى شركة ستارز للإنتاج الفنى" حافظة مستندات تثبت حقوقها القانونية، فيما قدم محامى المدعى عليها حافظة مستندات تفيد حقوقها بالدعوى.

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وقررت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع، بندب أحد السادة الخبراء، للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفى التداعى وسندها، وفحص المخالفات التى نسبها المدعيين إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.

على أن يقدم الخبير تقرير مفصل، عن مدى استخدام المدعى للأغنية شأن التداعى، ومدى ملكية الشركة المدعية للأغنية محل التداعى، وفى حالة تملكها الاطلاع على المستندات التى تثبت ذلك، وبيان مدى الأضرار التى لحق بالشركة المدعية جراء استخدام المدعى عليه للأغنية، وبثها عبر موقع " اليوتيوب العالمى"، وبيان وجود أى تملك للأغنية للمدعى عليه من عدمه.

وكلفت المحكمة الخبير بالانتقال لأى من الأماكن والاستماع لأى فرد يرى فى شهادته خدمة فى القضية موضع التداعى، والانتقال لأى من الجهات الحكومية وغير الحكومية التى يراها الخبير مفيدة فى القضية.

من جانبها قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر القضية للانتهاء من إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير الخبير الاقتصادى وتقديمه للمحكمة.