شكرا لقرائتكم خبر عن جمالها هو هو مبتكبرش.. النجمة نيللى تتألق فى احتفالها بعيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الاستعراضية القديرة نيللى، بعيد ميلادها، وسط حضور مجموعة من نجوم الفن، ونشرت الإعلامية بوسى شلبى، صورا من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها على انستجرام، مقدمة لها التهنئة، قائلة: "كل الحب والسعادة لأجمل نيللى فى عيد ميلادها".



نيللى

وقالت نيللى، خلال مداخلة هاتفية أمس فى "مساءdmc"، إن "الفوازير" تجربتها الأفضل طوال حياتها، مؤكدة أنها كانت تستغرق الكثير من الوقت وكنت أعمل طوال العام، قائلة: "الفوازير دى حياتى ومنحتى أحلى ما فى العمر".



نيللى وبوسى شلبى

وبدأت نيللى مشوارها الفنى وهى طفلة صغيرة فى أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص، وعندما كبرت اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت فى أعمالها على الاستعراض والتمثيل واشتركت فى بطولة مسرحية انقلاب.

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وطوال تاريخها الفنى ظلت ولاتزال تحتفظ بتلك الطلة الطفولية الجميلة وخفة الظل والرقة التى خطفت الأنظار، فعشقتها الكاميرا منذ وقفت أمامها أول مرة ترقص قبل أن يتجاوز عمرها 4 سنوات فى فيلم الحرمان عام 1953، والذى كانت بطلته شقيقتها الكبرى الطفلة المعجزة فيروز، فالطفلة نيللى آرتين كالفيان، الأرمينية ذات الأصول السورية ولدت لعائله فنية، كان الأب يهوى عزف الكمان، والأم صاحبة صوت جميل، وحرص الوالدان على تعليم بناتهما فنون الباليه والموسيقى، فسبقتها شقيقتها فيروز إلى طريق الفن وكذلك ابن عمتها لبلبة.

وبعد أول ظهور لها، شاركت نيللى فى بطولة فيلم عصافير الجنة مع شقيقتيها فيروز ومرفت وهو أحد أجمل وأهم الأفلام العربية التى تعتمد قصتها على الأطفال، كما شاركت الطفلة نيللى فى عدد آخر من الأفلام، حتى قامت بأول بطولة لها فى فيلم المراهقة الصغيرة عام 1966 مع الفنان الكبير أحمد مظهر، لتتوالى بعدها البطولات السينمائية التى شاركت فيها النجمة الاستعراضية ووصل عددها إلى ما يقرب من 67 فيلما، تنوعت بين الكوميدى والتراجيدى، ووقفت خلالها إلى جوار عمالقة الفن ومنها: «توبة، هى والرجال، إجازة صيف، نورا، صباح الخير يا زوجتى العزيزة، مجرم تحت الاختبار، اللص الظريف، دلع البنات، المشاغبون، الرجل الذى فقد ظله، الشحات، الحب سنة 70، مذكرات الآنسة منال، ذكرى ليلة حب».