أبطال "دماغ شيطان" معصوبي العينين على "بوسترات" جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "دماغ شيطان" بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة، 4 ملصقات دعائية جديدة "بوسترات".

ويظهر على كل بوستر شخصية واحدة رئيسية من الأبطال الأربعة "رانيا يوسف، باسم سمرة، سلوى خطاب وعمرو عابد"، مع يد تحاول حجب الرؤية عنهم، ليظهر كل منهم معصوب العينين.

"دماغ شيطان" إنتاج فيلم أوف إيجيبت لصاحبيها أيمن وأحمد عبدالباسط، تأليف عمرو الدالي، إخراج كريم إسماعيل، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 22 يناير الجاري.

كانت الشركة كشفت في نوفمبر الماضي عن ملصق دعائي تشويقي، ظهرا عليه رانيا يوسف وباسم سمرة على طريقة السلويت، وفيها يرى الجمهور أجسام سوداء محددة دون الكشف عن ملامحها.