إيرادات الجمعة.. "Jumanji: The Next Level" الأول و"Star Wars" بالمركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس الجمعة 3 يناير، إيراد قُدر لـ675 ألفًا و284 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، وحقق 202 ألف و591 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Frozen 2" محققًا 119 ألفًا و547 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Spies in Disguise" بعد تحقيقه 109 آلاف و822 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "knives out" وحقق 81 ألفًا و91 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Star Wars" محققًا 42 ألفًا و145 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 30 ألفًا و983 جنيها.