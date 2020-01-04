أيمن بهجت قمر يرد على فتاة هاجمته على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثارت تغريدة نشرتها فتاة على موقع "تويتر" استياء السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر، بعدما وصفته بالكاذب، لنفيه اقتباس فكرة فيلم "آسف على الإزعاج" من فيلم "A Beautiful Mind".

وكتبت الفتاة "أيمن بهجت قمر وهو بينفي ان فيلم (آسف على الإزعاج) مقتبس أو فكرته قريبة من A Beautiful Mind ، قال إنه اصلا ما شافش الفيلم"، لتصفه بالكذب، وبأوصاف أخرى معللة "شيء لا يقلل من فيلمك خالص لأنه مختلف في التناول والمعالجة تماما ومصري الدم وظريف"، وطلبت أن يكون رده "رد قول اه شفته والفيلم مش شبهه.. نفس الفكرة العامة بس".

وجاء تعليق قمر "أسلوبك انتي اللي غبي وكله قلة ذوق وأنا حلفت بحياة أولادي اني ما شفتش بيوتيفول مايند ولا الفكرة جات لي منه وطظ في اي حاجه قصاد حلفاني.. أنا رديت مش عشانك لأن أسلوبك فج أنا برد عشان أي حد كلامك ممكن يضلله ويا ريت لما تحبي تنتقدي تنتقدي برقي".

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وعلقت الفتاة "انت بتعمل سيرش على اسمك وتدخل تتخانق مع الناس اللي انت مش عاجبهم. انت فعلا صدامي زي ما بتطلع في التليفزيون.. انا شفتك وانت بتنفي تحلف بحياة ولادك دي وانت بتتناقش مع صحابك لكن كلامك ما اقنعنيش، هو أنا أعرفك أصلا وبعدين انت ماتدخلش تزعق للناس كأننا في الشارع اقفل اكونتك احسن".

وواصل قمر تعليقه على ما كُتب في حقه، وغرّد "وانتي أسلوبك أسلوب بيوت نضيفة بصراحة، مديه لنفسك الحق تشتمي بني آدم له كرامة ومستكترة عليه انه يزعل من إهاناتك ومستمرة ببجاحة، وقدرنا لما نهتم بآراء الناس في اعمالنا ونعمل سيرش نقع في امثالك".

وجاء تعليق الفتاة على التغريدة السابقة "بص أنا شايفة ان من حقك تضايق.. بس اللي انت بتعمله دا شغل عيال.. وواضح ان موضوع الفيلم دا مضايقك جدا.. بس انت كمان شخص مش لطيف اصلا.. وعدائي جدا واكتر واحد أسلوبه فج بيطلع في انترفيوز.. أنا كنت حاتجاهل التويتة اللي فيها شتيمة قبلها لإني فعلا شتمتك وانت رديت كانسان وده اوكيه".

يُذكر أن "آسف على الإزعاج" عُرض عام 2008، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، محمود حميدة، دلال عبدالعزيز، إخراج خالد مرعي.