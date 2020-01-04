محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
شهدت الحالة الصحية للفنان رضا إدريس استقرارا نسبيا، اليوم السبت، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية .
وقال إدريس إن حالته الصحية استقرت بشكل نسبي، معربا عن شكره وامتنانه لكل جمهوره وأصدقائه وزملائه من الوسط الفني، الذين غمروه بمشاعر حب صادقة ساعدته في تجاوز هذه الوعكة، وعلى رأسهم الفنان جمال عبدالناصر الذي قام بزيارته في منزله للاطمئنان على حالته الصحية .
كان الفنان رضا إدريس انضم في شهر أغسطس الماضي لأبطال مسرحية "ريا وسكينة تاني" مع الفنانتين بدرية طلبة وانتصار، والتي يتم تقديمها على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية، ليجسد دور "حسب الله".
المسرحية من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة "هاي موكا"، وبطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لوعكة صحية.. رضا إدريس: حالتي مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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